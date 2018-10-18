Сапёры изъяли более 3,6 тысячи боеприпасов вблизи арсенала под Черниговом

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Сапёры изъяли уже более 3,6 тыс. взрывоопасных предметов около арсенала в Черниговской области, сообщают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сапёры изъяли более 3,6 тысячи боеприпасов вблизи арсенала под Черниговом
  • Reuters

Как отмечается, проверены и очищены от боеприпасов все 39 населённых пунктов вокруг арсенала.

«Очищено 28 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъят 3641 взрывоопасный предмет (за сутки — 1352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее уточнялось, что на Украине за 2,5 года уничтожили боеприпасов на сумму более $2 млрд.

Пожар на арсенале под Черниговом, результатом которого стали взрывы боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.

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