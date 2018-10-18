Сапёры изъяли более 3,6 тысячи боеприпасов вблизи арсенала под Черниговом
- Reuters
Как отмечается, проверены и очищены от боеприпасов все 39 населённых пунктов вокруг арсенала.
«Очищено 28 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъят 3641 взрывоопасный предмет (за сутки — 1352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов», — говорится в сообщении.
Ранее уточнялось, что на Украине за 2,5 года уничтожили боеприпасов на сумму более $2 млрд.
Пожар на арсенале под Черниговом, результатом которого стали взрывы боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.