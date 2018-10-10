Источник заявил о готовящейся Киевом провокации в Азовском море

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Киев готовит провокацию в Азовском море, чтобы дискредитировать российских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Крыму.
Источник заявил о готовящейся Киевом провокации в Азовском море
  • © dpsu.gov. ua

Как отмечается, 11 октября сотрудники Госпогранслужбы Украины намерены отправить из порта Мариуполь в Азовское море пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ.

По данным источника, целью является сбор «материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море».

4 октября в Киеве заявили, что Украина проведёт широкомасштабные учения в Азовском море. 

Позднее стало известно, что пограничники в Крыму усилили контроль за акваторией Азовского и Чёрного морей в связи с учениями украинской стороны. 

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