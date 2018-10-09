В Крыму усилили контроль в Азовском море из-за военных учений Киева

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что крымские пограничники усилили контроль за акваторией Азовского и Чёрного морей в связи с учениями украинских военных.
В Крыму усилили контроль в Азовском море из-за военных учений Киева
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Я знаю, что пограничники ответные меры сейчас приняли, в этой ситуации усилен контроль за акваторией Азовского и Чёрного морей, ничего нашим гражданским судам в этой ситуации не угрожает», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели тактические учения по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря.

Политолог Александр Асафов прокомментировал начавшиеся на Украине многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО.

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