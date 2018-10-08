Эксперт оценил стартовавшие на Украине учения с участием стран НАТО

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT начавшиеся на Украине многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО.

«Это не только демонстрация позиции альянса по отношению к России. Есть и другие вопросы, связанные с отработкой собственных задач, тренировкой боевой слаженности. Подобные учения проводятся и в Прибалтике. Правда, часто это заканчивается различными проблемами, например, непроизвольными пусками ракет. А Украина — удобный полигон, на котором не придётся отвечать за различные неудачи и несчастные случаи, потому что это своего рода территория беззакония. Украинская сторона, в свою очередь, сможет постоять рядом с настоящими учениями и почувствовать, что её когда-нибудь возьмут в НАТО», — заявил эксперт.

Как отметил Асафов, иностранные военные находятся на территории Украины не только во время учений.

«Несмотря на то что украинская Конституция не подразумевает размещение иностранных военных баз на территории страны, там действует американская база, которая оформлена как круглосуточные совместные учения. Хотя все понимают, что это полноценная военная база для отработки задач на территории, по географическим показателям близкой к территории потенциального противника», — сказал он.

Ранее на Украине стартовали многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО. Манёвры пройдут с 8 по 19 октября, кроме Украины, в них примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.