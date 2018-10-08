Эксперт оценил стартовавшие на Украине учения с участием стран НАТО

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT начавшиеся на Украине многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО.
Эксперт оценил стартовавшие на Украине учения с участием стран НАТО
  • РИА Новости

«Это не только демонстрация позиции альянса по отношению к России. Есть и другие вопросы, связанные с отработкой собственных задач, тренировкой боевой слаженности. Подобные учения проводятся и в Прибалтике. Правда, часто это заканчивается различными проблемами, например, непроизвольными пусками ракет. А Украина — удобный полигон, на котором не придётся отвечать за различные неудачи и несчастные случаи, потому что это своего рода территория беззакония. Украинская сторона, в свою очередь, сможет постоять рядом с настоящими учениями и почувствовать, что её когда-нибудь возьмут в НАТО», — заявил эксперт.

Как отметил Асафов, иностранные военные находятся на территории Украины не только во время учений.

«Несмотря на то что украинская Конституция не подразумевает размещение иностранных военных баз на территории страны, там действует американская база, которая оформлена как круглосуточные совместные учения. Хотя все понимают, что это полноценная военная база для отработки задач на территории, по географическим показателям близкой к территории потенциального противника», — сказал он.

Ранее на Украине стартовали многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО. Манёвры пройдут с 8 по 19 октября, кроме Украины, в них примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить