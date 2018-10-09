Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря

Украинские военные провели тактические учения по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединённых сил Украины в Facebook.

«В ходе обучения свои навыки совершенствовали лётчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии», — отмечается в заявлении.

8 октября на Украине стартовали многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО.

Манёвры пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей.

В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.