Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому ещё не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьёзные учения в Азовском море», — цитирует «Укринформ» Турчинова.

По его словам, в Азовском море в ответ на действия России происходит наращивание военных компонентов.

Как отметил Турчинов, речь идёт о наращивании морских сил и усилении береговой охраны, а также авиационного компонента.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны России», — подчеркнул он.

Ранее Турчинов заявил, что Украина должна быть готова к возможным «военным действиям» России.

В НАТО выразили обеспокоенность ситуацией с судоходством в Азовском море.

26 сентября на Украине на побережье Азовского моря военные провели тактические учения.