Турчинов призвал быть готовыми к возможным военным действиям России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинская сторона должна быть готова к возможным «военным действиям» со стороны России.

По его словам, наблюдаются «активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения» вдоль украинской границы, передаёт Интерфакс-Украина.

«Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, — не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать и быть к этому готовы», — сказал он.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией.