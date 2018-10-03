Турчинов призвал быть готовыми к возможным военным действиям России
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По его словам, наблюдаются «активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения» вдоль украинской границы, передаёт Интерфакс-Украина.
«Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, — не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать и быть к этому готовы», — сказал он.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией.