Столтенберг: НАТО обеспокоено ситуацией в Азовском море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен ситуацией с судоходством в Азовском море.

«Мы обеспокоены ситуацией с гражданским судоходством в Азовском море после строительства моста», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Отмечается, что он не дал ответа на вопрос, затронут ли министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе ситуацию в Азовском море.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит наращивать военное присутствие в Азовском море.