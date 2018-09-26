Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря

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На Украине на побережье Азовского моря военнослужащие провели тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения ВСУ... усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — заявили в ведомстве.

В ходе учений снайперские группы закрепили навыки действий в разных условиях, пулемётчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений. 

При этом водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления при движении в колонне и выполнении оборонных манёвров на побережье.

Отмечается, что особое внимание на учениях уделялось вопросам тактической медицины. 

Ранее стало известно, что на Украине начались стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018».

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