Украинские военные провели тактические учения на побережье Азовского моря
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«В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения ВСУ... усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — заявили в ведомстве.
В ходе учений снайперские группы закрепили навыки действий в разных условиях, пулемётчики повысили точность стрельбы в движении и из укреплений.
При этом водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления при движении в колонне и выполнении оборонных манёвров на побережье.
Отмечается, что особое внимание на учениях уделялось вопросам тактической медицины.
Ранее стало известно, что на Украине начались стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018».