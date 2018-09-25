На Украине начались командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018»

На Украине начались стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018». Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Учения пройдут с 25 по 29 сентября.

«Главной целью учений является наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонных стабилизационных действий войсками, планирование и ведение контрнаступательной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в случае если будут замечены беспилотники в зоне проведения учений, они будут сбиты.

К учениям будут привлекаться структурные подразделения Минобороны, Генштаба ВСУ, органов военного управления и управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Ранее также стало известно, что Украина примет участие в международных учениях «Чистое небо — 2018».