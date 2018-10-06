В Крыму предостерегли Киев от провокаций на учениях в Азовском море
- РИА Новости
«Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьёзны, что не допустят каких-то серьёзных вещей с украинской стороны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский журналист Андрей Клименко рассказал, что Украина планирует закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянска и посёлка Ялта в Донецкой области на время учебных артиллерийских стрельб.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.