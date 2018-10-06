В Крыму предостерегли Киев от провокаций на учениях в Азовском море

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Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг власти Украины от возможных провокаций в Азовском море в связи с запланированными там учениями.
В Крыму предостерегли Киев от провокаций на учениях в Азовском море
  • РИА Новости

«Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьёзны, что не допустят каких-то серьёзных вещей с украинской стороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский журналист Андрей Клименко рассказал, что Украина планирует закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянска и посёлка Ялта в Донецкой области на время учебных артиллерийских стрельб.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море.

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