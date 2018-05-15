Комитет Госдумы намерен обратиться в международные организации из-за ситуации с РИА Новости Украина

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками намерен обратиться во все международные организации, чтобы привлечь внимание к ситуации вокруг РИА Новости Украина.

«Мы обязательно будем рассматривать, обращаться и привлекать к этому внимание… То, что они ведут себя безобразно и отвратительно, как медведь, и уже не стесняются этого, надо, конечно, не только призвать посмотреть, но и обратиться ко всем международным организациям», — цитирует РИА Новости главу комитета Леонида Калашникова.

Утром 15 мая в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская подтвердила обыски в агентстве. Она также уточнила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.