Комитет Госдумы намерен обратиться в международные организации из-за ситуации с РИА Новости Украина

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками намерен обратиться во все международные организации, чтобы привлечь внимание к ситуации вокруг РИА Новости Украина.
Комитет Госдумы намерен обратиться в международные организации из-за ситуации с РИА Новости Украина
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«Мы обязательно будем рассматривать, обращаться и привлекать к этому внимание… То, что они ведут себя безобразно и отвратительно, как медведь, и уже не стесняются этого, надо, конечно, не только призвать посмотреть, но и обратиться ко всем международным организациям», — цитирует РИА Новости главу комитета Леонида Калашникова.

Утром 15 мая в офис РИА Новости Украина ворвались сотрудники СБУ.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская подтвердила обыски в агентстве. Она также уточнила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.

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