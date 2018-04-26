Глава исполкома СНГ рассказал о главных внешних угрозах для стран содружества
«Рассматривая современный мир в русле логики «свой–чужой», «с нами или против нас», ряд западных стран предпринимает попытки в грубой форме задействовать фактор силы для продвижения собственных интересов», — пояснил он.
По словам Лебедева, также сохраняются такие общие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот наркотиков и контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность.
Глава исполкома подчеркнул, что в этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом содружества.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил поручение президента Петра Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.