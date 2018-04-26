Глава исполкома СНГ рассказал о главных внешних угрозах для стран содружества

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Для стран СНГ серьёзную внешнюю угрозу представляют деструктивные действия Запада во главе с США по нагнетанию обстановки в военно-политической сфере. Такое мнение выразил глава исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в ходе интервью газете «Известия».

«Рассматривая современный мир в русле логики «свой–чужой», «с нами или против нас», ряд западных стран предпринимает попытки в грубой форме задействовать фактор силы для продвижения собственных интересов», — пояснил он.

По словам Лебедева, также сохраняются такие общие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот наркотиков и контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность.

Глава исполкома подчеркнул, что в этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом содружества.

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