Названы версии взрыва в Харькове

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В украинской полиции назвали несколько версий взрыва, произошедшего возле супермаркета в Харькове утром в понедельник, 29 января.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы выдвинули уже несколько версий. Одна из версий — возможный конфликт, который есть у собственника аптеки по предыдущему месту работы. Возможно, были и другие моменты», — заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, эксперты считают, что возле супермаркета «Брусничка» взорвалась ручная граната наступательного действия. Он отметил, что около гранаты был большой подшипник и «взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Харькове пострадали женщина и ребёнок.

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