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МИД Украины раскритиковал бренд MAC Cosmetics за помаду цвета «Русский красный»

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало канадский бренд MAC Cosmetics за то, что одна из помад производителя носит название «Русский красный».
МИД Украины раскритиковал бренд MAC Cosmetics за помаду цвета «Русский красный»
  • РИА Новости

На своей странице в X украинский МИД обратился к знаменитому косметическому бренду и заявил, что «Русский красный» — это «не цвет красоты и любви», а «цвет крови украинцев».

Министерство закончило публикацию хештегом «Остановите Русский красный».

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.

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