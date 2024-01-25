В МИД Украины раскритиковали участие Милоша Биковича в сериале «Белый лотос»

В МИД Украины высказались против участия Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос».

В аккаунте МИД Украины в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовано обращение к HBO, где говорится о том, что Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию «с начала полномасштабного вторжения».

Ведомство раскритиковало телекомпанию за участие артиста в проекте.

Милош Бикович — известный сербско-российский актёр, снявшийся в ряде отечественных картин, включая «Вызов» и две части «Холопа» Клима Шипенко, «Балканский рубеж», «Лёд», сериалы «Гранд», «Отель Элеон» и многие другие проекты.

В 2021 году артист получил российское гражданство.

Ранее Милош Бикович высказался о влиянии ИИ на творчество.