Милош Бикович отметил негативное влияние ИИ на творчество

Актёр Милош Бикович во время Форума объединённых культур В Санкт-Петербурге высказался по поводу опасностей, связанных с использованием искусственного интеллекта в творчестве.

Об этом сообщает «Известия».

По мнению артиста, ИИ способствует ускорению многих задач в процессе работы, например, в постпродакшене. Однако неизвестно, как отразится внедрение технологии в кинопроизводство в будущем.

Бикович рассказал о ChatGPT, с помощью которого можно создать бота-сценариста, просто залив в него множество информации. Тем не менее, по словам актёра, у ИИ нет души.

«Это как лифт, в который не все мы влезем. Придётся искать что-то новое. Большой вопрос будет к актёрам, сделали ли они когда-то что-то гениальное и неповторимое?» — цитирует слова артиста источник.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм с цифровыми аватарами советских артистов.