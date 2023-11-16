Милош Бикович отметил негативное влияние ИИ на творчество
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Об этом сообщает «Известия».
По мнению артиста, ИИ способствует ускорению многих задач в процессе работы, например, в постпродакшене. Однако неизвестно, как отразится внедрение технологии в кинопроизводство в будущем.
Бикович рассказал о ChatGPT, с помощью которого можно создать бота-сценариста, просто залив в него множество информации. Тем не менее, по словам актёра, у ИИ нет души.
«Это как лифт, в который не все мы влезем. Придётся искать что-то новое. Большой вопрос будет к актёрам, сделали ли они когда-то что-то гениальное и неповторимое?» — цитирует слова артиста источник.
Ранее стало известно, что в России снимут фильм с цифровыми аватарами советских артистов.