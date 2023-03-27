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Рогов: украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами

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Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами
  • РИА Новости

«Удар был нанесён управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты», — цитирует его РИА Новости.

Рогов допустил, что ВСУ намеревались вызвать панику среди населения.

Ранее стало известно, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, двух человек госпитализировали.

Также здание многопрофильного колледжа в Мелитополе получило повреждения при артобстреле ВСУ.

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