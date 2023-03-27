Рогов: украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами
- РИА Новости
«Удар был нанесён управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты», — цитирует его РИА Новости.
Рогов допустил, что ВСУ намеревались вызвать панику среди населения.
Ранее стало известно, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, двух человек госпитализировали.
Также здание многопрофильного колледжа в Мелитополе получило повреждения при артобстреле ВСУ.