Военэксперт Шурыгин заявил о приноровившейся уничтожать артиллерию ВСУ российской армии

Вооружённые силы России приноровились уничтожать принадлежащую украинской армии артиллерию, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Об этом Шурыгин рассказал в беседе с «Известиями».

Собеседник издания подчеркнул, что командование Украины делает ставку именно на артиллерию, которая является для украинской армии основным инструментом на поле боя.

«Если количество уничтоженных целей растёт, значит, как-то приноровились», — отметил Шурыгин.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы за сутки уничтожили три гаубицы боевиков ВСУ в Херсонской области.