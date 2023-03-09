Военэксперт Шурыгин заявил о приноровившейся уничтожать артиллерию ВСУ российской армии
Об этом Шурыгин рассказал в беседе с «Известиями».
Собеседник издания подчеркнул, что командование Украины делает ставку именно на артиллерию, которая является для украинской армии основным инструментом на поле боя.
«Если количество уничтоженных целей растёт, значит, как-то приноровились», — отметил Шурыгин.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы за сутки уничтожили три гаубицы боевиков ВСУ в Херсонской области.