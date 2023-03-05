Узнать больше

ТАСС: российские войска за сутки уничтожили три гаубицы ВСУ в Херсонской области

Короткая ссылка
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три гаубицы боевиков ВСУ в Херсонской области.
ТАСС: российские войска за сутки уничтожили три гаубицы ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом заявил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«Ночью в районе Ромашкова артиллерийским огнём уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери — шесть погибших военных ВСУ, один получил ранения», — сказал собеседник.

Он уточнил, что также в районе населённого пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика», а в районе Благовещенского была уничтожена гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить