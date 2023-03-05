ТАСС: российские войска за сутки уничтожили три гаубицы ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы за сутки уничтожили три гаубицы боевиков ВСУ в Херсонской области.

Об этом заявил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«Ночью в районе Ромашкова артиллерийским огнём уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери — шесть погибших военных ВСУ, один получил ранения», — сказал собеседник.

Он уточнил, что также в районе населённого пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика», а в районе Благовещенского была уничтожена гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.