ВС России сбили три украинских вертолёта Ми-8

В Минобороны России заявили, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Суворово Донецкой Народной Республики и Покровское Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.

Ещё один вертолёт был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области.

Ранее ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 под Красноармейском в Донецкой Народной Республике.