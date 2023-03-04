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ВС России сбили три украинских вертолёта Ми-8

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В Минобороны России заявили, что российские войска сбили три украинских вертолёта Ми-8.
ВС России сбили три украинских вертолёта Ми-8
  • РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Суворово Донецкой Народной Республики и Покровское Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.

Ещё один вертолёт был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области.

Ранее ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 под Красноармейском в Донецкой Народной Республике.

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