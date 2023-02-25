В Херсонской области назвали ничтожным отказ G7 признать статус региона
- AFP
«Заявление стран G7 о том, что они никогда не признают вхождение в состав России четырёх новых регионов, Крыма и Севастополя для нас не имеет практического значения, а юридически оно ничтожно», — сказал он РИА Новости.
По словам Сальдо, Запад давно равнодушен к нормам международного права, и любые договоры с нынешними его лидерами «не стоят бумаги, на которой написаны».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что G7 могут оставить своё «непризнание» при себе.