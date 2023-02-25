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Рогов заявил, что G7 могут оставить своё «непризнание» при себе

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В условиях меняющегося мира позиция стран G7 мало что значит — они могут оставить своё «непризнание» новых российских регионов при себе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе... В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их шестёрки», — сказал он РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что сейчас наступила эпоха глобальных перемен и в сложившихся условиях санкции не самый плохой вариант, к которому всегда можно адаптироваться.

Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также США ввели санкции в отношении глав десятков регионов России.

Рогов отметил, что западные санкции подтвердили признание ЗАЭС российской.

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