Рогов заявил, что G7 могут оставить своё «непризнание» при себе
«Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе... В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их шестёрки», — сказал он РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что сейчас наступила эпоха глобальных перемен и в сложившихся условиях санкции не самый плохой вариант, к которому всегда можно адаптироваться.
Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.
Также США ввели санкции в отношении глав десятков регионов России.
Рогов отметил, что западные санкции подтвердили признание ЗАЭС российской.