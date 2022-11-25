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Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины

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В ночь на 25 ноября, воздушная тревога объявлена в восточной части Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по оповещению о воздушных тревогах.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

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