Узнать больше

«Пул Первого» сообщил о совещании Лукашенко с руководством силовых ведомств

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко 10 октября проводит совещание с руководителями силовых ведомств.
«Пул Первого» сообщил о совещании Лукашенко с руководством силовых ведомств
  • РИА Новости

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что началось совещание в 11:00 мск. 

В ходе совещания Лукашенко заявил о необходимости определить, что ещё надо предпринять для укрепления безопасности Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности 10 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить