«Пул Первого» сообщил о совещании Лукашенко с руководством силовых ведомств

Белорусский лидер Александр Лукашенко 10 октября проводит совещание с руководителями силовых ведомств.

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что началось совещание в 11:00 мск.

В ходе совещания Лукашенко заявил о необходимости определить, что ещё надо предпринять для укрепления безопасности Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности 10 октября.