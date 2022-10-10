«Пул Первого» сообщил о совещании Лукашенко с руководством силовых ведомств
- РИА Новости
Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Отмечается, что началось совещание в 11:00 мск.
В ходе совещания Лукашенко заявил о необходимости определить, что ещё надо предпринять для укрепления безопасности Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности 10 октября.