Песков сообщил, что Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совбеза России
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — цитирует его РИА Новости.
6 октября Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в ходе которого отметил, что потребительский спрос в России остаётся слабым.
Песков также отмечал, что Путин не планирует выступать с обращением к гражданам в ближайшие дни.