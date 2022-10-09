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Песков сообщил, что Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совбеза России

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведёт совещание с членами Совета безопасности России.
Песков сообщил, что Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совбеза России
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — цитирует его РИА Новости.

6 октября Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в ходе которого отметил, что потребительский спрос в России остаётся слабым.

Песков также отмечал, что Путин не планирует выступать с обращением к гражданам в ближайшие дни.

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