Путин заявил, что потребительский спрос в России остаётся слабым
«По-прежнему остаётся слабым потребительский спрос», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что розничные продажи в России в августе сократились на 8,8% в реальном выражении, а в сентябре эта динамика ещё ухудшилась.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин прогнозирует возврат российской экономики к уверенному росту «чуть больше чем через год».
29 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в свете новых задач.