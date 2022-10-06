Путин заявил, что потребительский спрос в России остаётся слабым

Потребительский спрос в России остаётся слабым. Об этом сказал российский президент Владимир Путин.

«По-прежнему остаётся слабым потребительский спрос», — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что розничные продажи в России в августе сократились на 8,8% в реальном выражении, а в сентябре эта динамика ещё ухудшилась.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин прогнозирует возврат российской экономики к уверенному росту «чуть больше чем через год».

29 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в свете новых задач.