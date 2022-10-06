Мишустин: чуть больше чем через год российская экономика вернётся к уверенному росту

Премьер-министр России Михаил Мишустин прогнозирует возврат российской экономики к уверенному росту «чуть больше чем через год».

«Ожидаем, что чуть больше чем через год экономика вернётся к уверенному росту. И в 2024—2025 годах валовой внутренний продукт продолжит рост, прежде всего за счёт увеличения внутреннего спроса», — передаёт его слова ТАСС.

Мишустин уточнил, что в данном случае важно укрепление технологического суверенитета.

«Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер. Главная задача — защитить интересы наших граждан и обеспечить потребности экономики», — добавил премьер.

29 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России превысит 0,9% ВВП в свете новых задач.

В институте РАН дали прогноз темпов роста экономики России в период до 2050 года.