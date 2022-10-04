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В институте РАН дали прогноз темпов роста экономики России в период до 2050 года

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При инерционном сценарии развития экономики России среднегодовые темпы прироста ВВП могут снизиться почти с 2% в 2021—2025 годах до 1,2% в 2041—2050 годах.
В институте РАН дали прогноз темпов роста экономики России в период до 2050 года
  • РИА Новости

Как пишет РБК, об этом говорится в статье директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва.

«Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики», — отмечает автор.

Согласно инерционному сценарию Широва в 2026—2030 годах среднегодовой темп прироста экономики замедлится до 1,7%, а в 2031—2040 годах — до 1,6%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в 2022 году может превысить 0,9% ВВП. Он отметил, что социальные обязательства бюджета на следующие годы будут обеспечены в безусловном порядке.

Президент России Владимир Путин поручил при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.

Между тем глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что зависимость экономики от углеводородов является главной слабостью России. По его словам, данная зависимость снижает эффективность работы многих институтов и России нужно научиться работать с этой слабостью.

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