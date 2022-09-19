Путин поручил контролировать устойчивость и сбалансированность федерального бюджета

Президент России Владимир Путин поручил при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.

Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов высказался по поводу бюджета страны на предстоящие три года.