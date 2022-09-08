Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью экономики России
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов», — цитирует его РИА Новости.
Кудрин подчеркнул, что данная зависимость снижает эффективность работы многих институтов, и отметил, что России нужно научиться работать с этой слабостью.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.