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Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью экономики России

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Зависимость экономики от углеводородов является главной слабостью России. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин назвал зависимость от углеводородов главной слабостью экономики России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов», — цитирует его РИА Новости.

Кудрин подчеркнул, что данная зависимость снижает эффективность работы многих институтов, и отметил, что России нужно научиться работать с этой слабостью.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.

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