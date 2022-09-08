Набиуллина заявила об устойчивости финансового сектора России к шокам
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«Финансовый сектор научился выдерживать испытания, какими бы сильными они ни были. Теперь задача — научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку, с нашей помощью, безусловно», — приводит ТАСС её слова, сказанные в ходе пленарного заседания Московского финансового форума.
Ранее Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.