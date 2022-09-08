Набиуллина заявила об устойчивости финансового сектора России к шокам

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.

«Финансовый сектор научился выдерживать испытания, какими бы сильными они ни были. Теперь задача — научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку, с нашей помощью, безусловно», — приводит ТАСС её слова, сказанные в ходе пленарного заседания Московского финансового форума.

Ранее Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.