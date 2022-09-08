военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Набиуллина заявила об устойчивости финансового сектора России к шокам

Короткая ссылка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.
Набиуллина заявила об устойчивости финансового сектора России к шокам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Финансовый сектор научился выдерживать испытания, какими бы сильными они ни были. Теперь задача — научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку, с нашей помощью, безусловно», — приводит ТАСС её слова, сказанные в ходе пленарного заседания Московского финансового форума.

Ранее Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить