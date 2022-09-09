Лётчик заявил, что ВСУ прозвали уничтоживший технику Ми-8 «бешеной восьмёркой»

Украинские военные прозвали «бешеной восьмёркой» вертолёт Ми-8МТВ-5, который ранее уничтожил украинский ПВО «Бук». Об этом сообщил командир экипажа боевой машины.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине.

Отмечается, что во время боевого вылета экипаж Ми-8 уничтожил украинский «Бук», командный пункт и его радиолокационную станцию.

«После этого случая меня начали называть «бешеная восьмёрка», — приводит РИА Новости слова командира экипажа Ми-8.

По его словам, так его прозвали украинские военные.

В перехваченных переговорах бойцы ВСУ заявили, что вертолёт «уничтожил всё, что у нас здесь есть, и улетел».

31 августа российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.