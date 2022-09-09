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Минобороны России показало кадры боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине

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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине.
Минобороны России показало кадры боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине
  • РИА Новости

На видео также комбриг армейской авиации ЗВО рассказал, как во время спецоперации в одном из полётов экипаж Ми-8 случайно наткнулся на вражеский «Бук».

Это редкий случай, когда в качестве ударного отработало десантно-транспортное воздушное судно. По словам лётчика, до цели было меньше километра.

«Это было неожиданно и для нас — увидеть данную позицию. Хотя мы знали, где находимся: на глубину до 10 км прошли противника. Но и они тоже не ожидали. По нам пытались огневое воздействие делать, но эффект неожиданности сыграл свою роль: мы ушли без единой пробоины», — сказал он.

При этом украинский ЗРК, командный пункт и его радиолокационная станция были уничтожены. За тот боевой вылет комбриг получил орден Мужества.

Ранее российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине.

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