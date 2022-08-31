Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения Су-25 в зоне спецоперации

Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

«Интенсивность увеличилась боевых вылетов», — сказал он.

По его словам, цели и места их выполнения постоянно разные. Он отметил, что задачи выполняются постоянно, ежедневно.

Также лётчик назвал Су-25 очень надёжным самолётом, который выполняет практически все задачи по применению авиационных средств поражения.

Ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты.

Также ВКС России поразили цеха завода «Интервзрывпром» в Днепропетровской области.