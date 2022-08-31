военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения Су-25 в зоне спецоперации

Короткая ссылка
Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения Су-25 в зоне спецоперации
  • РИА Новости

«Интенсивность увеличилась боевых вылетов», — сказал он.

По его словам, цели и места их выполнения постоянно разные. Он отметил, что задачи выполняются постоянно, ежедневно.

Также лётчик назвал Су-25 очень надёжным самолётом, который выполняет практически все задачи по применению авиационных средств поражения.

Ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты.

Также ВКС России поразили цеха завода «Интервзрывпром» в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить