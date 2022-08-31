Российский лётчик заявил о росте интенсивности применения Су-25 в зоне спецоперации
- РИА Новости
«Интенсивность увеличилась боевых вылетов», — сказал он.
По его словам, цели и места их выполнения постоянно разные. Он отметил, что задачи выполняются постоянно, ежедневно.
Также лётчик назвал Су-25 очень надёжным самолётом, который выполняет практически все задачи по применению авиационных средств поражения.
Ранее Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты.
Также ВКС России поразили цеха завода «Интервзрывпром» в Днепропетровской области.