ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
- РИА Новости
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
25 августа российские подразделения ударили по производственным цехам завода «Искра» на Украине, где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы.
Также российские подразделения уничтожили производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», где восстанавливали украинскую авиатехнику.