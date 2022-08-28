ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

Российские ВКС высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты, заявили в Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

25 августа российские подразделения ударили по производственным цехам завода «Искра» на Украине, где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы.

Также российские подразделения уничтожили производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», где восстанавливали украинскую авиатехнику.