Российские подразделения поразили цеха украинского завода «Искра»

В Минобороны России сообщили о поражении высокоточными ударами производственных цехов завода «Искра» на Украине, где ремонтировали радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы.

В ведомстве отметили, что военные продолжают наносить серию ударов по объектам ВПК Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск.

«В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также российские подразделения уничтожили производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», где восстанавливали украинскую авиатехнику.

Кроме того, были уничтожены три самолёта ВВС Украины в Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр.