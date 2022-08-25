Российские подразделения поразили цеха украинского завода «Искра»
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что военные продолжают наносить серию ударов по объектам ВПК Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск.
«В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении Минобороны России.
Также российские подразделения уничтожили производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», где восстанавливали украинскую авиатехнику.
Кроме того, были уничтожены три самолёта ВВС Украины в Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр.