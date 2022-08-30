ВКС России поразили цеха завода «Интервзрывпром» в Днепропетровской области

Российские ВКС уничтожили цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге Днепропетровской области, которые производили взрывчатку и другие средства для украинских войск.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Кривом Роге Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские ВКС высокоточным ударом поразили в Запорожье цеха завода «Мотор Сич», где ремонтировались украинские вертолёты.