МВД ЛНР: взятым в плен белорусским наёмникам может грозить смертная казнь
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Киселёв пояснил, что взятым в плен наёмникам из Белоруссии грозит пожизненный срок за преступления, совершённые на территории республики.
«В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наёмники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — отметил он.
Ранее МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске белорусских диверсантов.