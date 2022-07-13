МВД ЛНР: взятым в плен белорусским наёмникам может грозить смертная казнь

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Взятым в плен в ЛНР белорусским наёмникам может грозить смертная казнь, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
МВД ЛНР: взятым в плен белорусским наёмникам может грозить смертная казнь
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Киселёв пояснил, что взятым в плен наёмникам из Белоруссии грозит пожизненный срок за преступления, совершённые на территории республики.

«В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наёмники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать туда, а там смертная казнь», — отметил он.

Ранее МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске белорусских диверсантов.

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