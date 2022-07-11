МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске белорусских диверсантов

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил о захвате диверсионной группы, состоящей из выходцев из Белоруссии.

«Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наёмников из Белоруссии, порядка шести-семи человек», — цитирует Киселёва РИА Новости.

В настоящее время задержанные дают признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал. Злоумышленник оказал сопротивление во время задержания и был смертельно ранен.