Президент Молдавии Санду обсудила с Меркель процесс европейской интеграции республики

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Президент Молдавии Майя Санду обсудила процесс европейской интеграции республики с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент Молдавии Санду обсудила с Меркель процесс европейской интеграции республики
  • AP
  • © Kenzo Tribouillard

Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу молдавского президента, в ходе телефонного разговора «обсуждался европейский путь Молдавии в контексте предстоящего заседания Европейского совета, где будет решаться вопрос о предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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