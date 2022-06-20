Президент Молдавии Санду обсудила с Меркель процесс европейской интеграции республики

Президент Молдавии Майя Санду обсудила процесс европейской интеграции республики с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу молдавского президента, в ходе телефонного разговора «обсуждался европейский путь Молдавии в контексте предстоящего заседания Европейского совета, где будет решаться вопрос о предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.