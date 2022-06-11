В Грузии опровергли отказ президенту Зурабишвили в посещении ряда стран

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не обращалась за разрешением посетить ряд европейских стран и Украину к правительству, соответственно, визиты не могли быть заблокированы, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
В Грузии опровергли отказ президенту Зурабишвили в посещении ряда стран
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Он обратил также внимание, что, если бы правительство заблокировало президента и никуда не пускало, Зурабишвили не смогла бы оказаться в Брюсселе.

«Что же касается визитов в другие страны, то хочу с полной ответственностью сообщить нашим гражданам, что по состоянию на сегодняшний день никакого обращения в связи с такими визитами к нам не поступало», — цитирует грузинского премьера ТАСС.

Он выразил сожаление о том, что Зурабишвили «повторяет заявления деструктивной, вредоносной оппозиции» и стала следовать их нарративу.

Президент Грузии ранее сообщила, что правительство отказало ей в визитах в ряд стран Европы и на Украину.

На момент записи видеообращения она находилась в Брюсселе.

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