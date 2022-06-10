Президенту Грузии Зурабишвили отказали в визитах в страны ЕС и на Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что правительство отказало ей в визитах в ряд стран Европы и на Украину.

«Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину... но получила ещё один отказ в связи с визитами», — цитирует её РИА Новости.

В своём видеообращении из Брюсселя она отметила, что «правительство уже сделало всё для поддержки кандидатуры Грузии» в вопросе содействия рассмотрению вопроса о предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее передал послу ЕС в республике Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника для переговоров о вступлении в Евросоюз.