Зеленский не поддержал снятие запрета на выезд мужчин с Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петиции жителей о том, чтобы снять запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с территории Украины. Таких обращений было направлено на сайт главы государства около 30.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента.

В петициях среди причин, по которым запрет на выезд должен быть отменён, указывается низкий уровень заработных плат на Украине, невозможность для мужской части населения содержать семью без работы за рубежом и отправляться на учёбу в качестве студентов иностранных вузов.

Одна из направленных петиций набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения, однако не была поддержана президентом Украины. Он уточнил, что ограничения действуют в связи с введённым на территории страны военным положением, они предусмотрены законодательством.

«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — говорится на сайте. 

Ранее советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив предложил ввести взнос для выезжающих из страны мужчин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить