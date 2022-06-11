Зеленский не поддержал снятие запрета на выезд мужчин с Украины
Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента.
В петициях среди причин, по которым запрет на выезд должен быть отменён, указывается низкий уровень заработных плат на Украине, невозможность для мужской части населения содержать семью без работы за рубежом и отправляться на учёбу в качестве студентов иностранных вузов.
Одна из направленных петиций набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения, однако не была поддержана президентом Украины. Он уточнил, что ограничения действуют в связи с введённым на территории страны военным положением, они предусмотрены законодательством.
«Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения», — говорится на сайте.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив предложил ввести взнос для выезжающих из страны мужчин.