Советник главы МВД Украины Андрусив предложил ввести взнос для выезжающих из страны мужчин

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив предложил ввести взнос для выезжающих из страны мужчин.

По его словам, в сложившейся ситуации Украине «надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат».

«Но вопрос выезда — это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос — как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, $3—5 тыс. и свободный выезд для того, кто его внёс. В любом случае тотальный запрет вредит нам ещё больше», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что много лет уезжавшие за границу на заработки спасали экономику Украины.

Он отметил, что сейчас это особенно важно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты заставляют взять в руки оружие даже пожилых жителей.