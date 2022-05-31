В МИД России назвали здравым решение Южной Осетии приостановить указ о референдуме
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Об этом заявило Министерство иностранных дел России.
«Прежде всего, хотела бы отметить, что в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией», — сказала представитель МИД Мария Захарова.
Что касается референдума, то такой вопрос требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами, подчеркнула дипломат.
«Решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа... оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — сказала Захарова.
30 мая президент Южной Осетии постановил провести консультации с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и Российской Федерации.
Также до завершения консультаций он приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу объединения с Россией.
Кроме того, Гаглоев поручил утвердить состав южноосетинской делегации для проведения консультаций с Россией.
Указ о референдуме подписал в мае уже бывший президент республики Анатолий Бибилов. Согласно документу, мероприятие должно было пройти 17 июля. Предполагалось, что при голосовании людям предстоит ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».