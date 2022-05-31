В МИД России назвали здравым решение Южной Осетии приостановить указ о референдуме

В Москве оценивают решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие указа о референдуме по вопросу объединения с Россией как здравое и отвечающее духу союзничества между двумя странами: российская сторона готова к проведению консультаций с югоосетинскими партнёрами по поводу интеграции.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Прежде всего, хотела бы отметить, что в Москве с большим уважением относятся к стремлению братского югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

Что касается референдума, то такой вопрос требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами, подчеркнула дипломат.

«Решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа... оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — сказала Захарова.

30 мая президент Южной Осетии постановил провести консультации с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и Российской Федерации.

Также до завершения консультаций он приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу объединения с Россией.

Кроме того, Гаглоев поручил утвердить состав южноосетинской делегации для проведения консультаций с Россией.

Указ о референдуме подписал в мае уже бывший президент республики Анатолий Бибилов. Согласно документу, мероприятие должно было пройти 17 июля. Предполагалось, что при голосовании людям предстоит ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».