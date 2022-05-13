Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении на 17 июля референдума по вопросу вхождения страны в состав России.
Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте президента Южной Осетии.

«Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с п. 16 ст. 50 Конституции РЮО президент Анатолий Бибилов подписал сегодня указ о назначении референдума Республики Южная Осетия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при голосовании людям предстоит ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Уточняется, что дату проведения референдума решено назначить на 17 июля 2022 года.

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