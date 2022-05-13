Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте президента Южной Осетии.
«Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с п. 16 ст. 50 Конституции РЮО президент Анатолий Бибилов подписал сегодня указ о назначении референдума Республики Южная Осетия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что при голосовании людям предстоит ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
Уточняется, что дату проведения референдума решено назначить на 17 июля 2022 года.