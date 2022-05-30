Глава Южной Осетии приостановил действие указа о референдуме по объединению с Россией

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев постановил провести консультации с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и Российской Федерации. Также до завершения консультаций он приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу объединения с Россией.

Указ под названием «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации» опубликован на сайте Гаглоева.

В документе президент отметил, что всецело поддерживает инициативу граждан о дальнейшей интеграции Южной Осетии и России.

Согласно указу, консультации с российской стороной должны быть проведены, учитывая «неопределённость правовых последствий вопроса», выносимого на референдум, а также признавая «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

Этим же указом Гаглоев поручил утвердить состав южноосетинской делегации для проведения консультаций с Россией.

В делегацию вошли: сам президент Гаглоев, председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. главы МИД Дмитрий Медоев, советник президента Константин Кочиев.

Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 13 мая подписал указ о назначении на 17 июля референдума по вопросу вхождения страны в состав России.

Предполагалось, что при голосовании людям предстоит ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

Бибилов отмечал, что консультации с российскими коллегами по этому вопросу проводились.