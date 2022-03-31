Южная Осетия ведёт с Россией консультации о проведении референдума о присоединении

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о проведении консультаций по вопросу присоединении республики к России.

«Уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть», — цитирует его РИА Новости.

Бибилов подчеркнул, что шаг о вхождении Южной Осетии в состав России «основан на огромном желании народа».

Комментируя вопрос о том, планируется ли при этом объединение с Северной Осетией, президент отметил, что «всё-таки объединение Осетий необходимо».

Пресс-секретарь южноосетинского лидера Дина Гассиева ранее сообщила, что референдум об отношении граждан к вхождению республики в состав России может состояться после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.