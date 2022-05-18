В ЛНР сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев

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В Луганской Народной Республике добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их погибших сослуживцев. Об этом заявила первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.

«Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных», — цитирует замглавы МИД РИА Новости

По её словам, 18 мая при помощи сдавшихся украинских военных представители организации «Мемориал», которая занимается поиском и перезахоронением тел, забрали с места боёв под населённым пунктом Рубежное обнаруженные тела трёх военных ВСУ.

Сорока добавила, что после сбора тел проводится судмедэкспертиза и собирается ДНК-материал. По её словам, тела остаются на хранении в ЛНР, пока не будет выработан чёткий механизм передачи их Киеву.

13 мая Народная милиция ЛНР сообщила, что промышленная зона города Рубежное полностью зачищена.

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